Bayern bıraktığı yerden
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BAYERN BIRAKTIĞI YERDEN

Bayern bıraktığı yerden

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2017-2018 sezonunun ilk maçında Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup etti.

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2017-2018 sezonunun ilk maçında Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup etti.

Bundesliga'da son 5 sezonun şampiyonu Bayern Münih, açılış maçında Bayer Leverkusen ile karşılaştı.

Allianz Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmaya etkili başlayan Bavyera ekibi, 9. dakikada Niklas Süle ve 19. dakikada Corentin Tolisso'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Bayern Münih, Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski'nin 53. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı: 3-0

Konuk ekip, Admir Mehmedi'nin 65. dakikada fileleri havalandırması sonucu farkı 2'ye indirdi: 3-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Öte yandan Bundesliga'da ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanıldı. Karşılaşmanın hakemi Tobias Stieler, Bayern Münih'in attığı 3. golden önceki penaltı kararını bu uygulama yardımıyla verdi.

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