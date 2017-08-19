BEŞİKTAŞ'TA 2. HAFTA SENDROMU SÜRÜYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında puan kaybı yaşadı.

Geçen hafta Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan siyah-beyazlı takım, 2. haftada Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, rakibi karşısında iki kez öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve 2 puan kaybetti.

- Kasımpaşa'yı deplasmanda yine yenemedi

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son sezonlarda Kasımpaşa'ya karşı deplasmandaki şansızlığına yine engel olamadı.

Geride kalan 2 sezonda dış sahada rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, bu sefer lacivert-beyazlı ekiple 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanındaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 5-1'lik skorla almıştı.

- Galibiyet serisi sonlandı

Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş'ın ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi de sonlandı.

Geçen sezonun 31. haftasında Bursaspor'u 2-0 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlılar, ardından Kasımpaşa'yı 4-1, Gaziantepspor ve Osmanlıspor'u ise 4-0'lık skorlarla geçti. Seriyi bu sezonun ilk haftasına taşıyan Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

- 2. hafta sendromu sürüyor

Beşiktaş'ın 2. haftalardaki puan kayıpları da sürüyor.

Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018 dahil olmak üzere son 8 sezondaki 2. hafta maçlarında 2'şer galibiyet ve yenilgiyle 4 beraberlik aldı. Beşiktaş'ın bu 8 maçtaki puan kayıpları da 14'e çıktı.

Beşiktaş, ayrıca Şenol Güneş yönetimindeki 3. sezonun 2. hafta maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın göreve başladığı 2015-2016 sezonun 2. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Geçen sezon Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezonun 2. haftasındaki Kasımpaşa maçından 2-2'lik skorla ayrıldı.

Beşiktaş'ın son 3. sezondaki 2. hafta maçlarında 2'şer gol yemesi de dikkati çekti.

- Sezonun ilk gollerini yedi

Beşiktaş, sezonun ilk gollerini Kasımpaşa'dan yedi.

Siyah-beyazlı takımda kaleci Fabricio Agosto Ramirez, 24. dakikada Markus Martin Neumayr'ın ve 79. dakikada da Trezeguet'ün attığı gollere engel olamadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında üst üste 6. lig maçında da kalesini gole kapatamadı. 2014-2015 sezonun ikinci yarısındaki maçta rakibinden bir gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon maçlarında 3 ve 2 golü kalesinde gördü. Geçen sezonki ilk karşılaşmada 2 gol yiyen siyah-beyazlılar, ikinci devredeki maçta rakibinin tek golüne engel olamadı. Beşiktaş, Kasımpaşa ile ligde yaptığı son 6 karşılaşmada toplam 11 gol yedi.

- Babel ve Talisca'dan ilk goller

Beşiktaş'ta ilk yarıda gol atan Ryan Babel ile Anderson Talisca, sezonun ilk gol sevinçlerini Kasımpaşa karşısında yaşadı.

Babel, 7. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, Talisca da 1-1'lik skorun ardından 34. dakikada fileleri havalandırdı. Anderson Talisca'nın ikinci yarıda sol elinin bandajlı olduğu görüldü.

- Cenk Tosun ve Caner Erkin'den asist

Geçen haftaki Antalyaspor karşılaşmasında penaltından golü atan Cenk Tosun, ilk golün asistini yaptı.

Caner Erkin ise Ryan Babel'in attığı golün hazırlayıcısı oldu.

- Lens ve Medel ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna dahil olan Jeremain Lens ile Gary Medel, siyah-beyazlı formayı ilk kez resmi bir maçta giydi.

Maçın 74. dakikada Medel, Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil oldu. Lens ise aynı dakika içinde Ricardo Quaresma'nın yerine şans buldu.