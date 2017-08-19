ALİ ŞEN: "YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR, ÇOK CAN YAKAR"

Foto Albümü "Yeni Altındağ Belediyespor, çok can yakar" 11 FOTO

Altındağ Belediyespor, 2017 – 2018 sezonuna hazır. Bu yıl 3. Lig’de mücadele edecek olan Altındağ temsilcisi, çalışmalarını Karapürçek Semt Stadı’nda yaptığı idmanla sürdürdü.

Mavi beyazlıların antrenmanını Kulüp Başkanı Ali Şen ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Takıma katılan 10 yeni transfer antrenmanda yer aldı.

İdman sonrası yönetim kurulu üyeleri, futbolculara ve teknik heyete baklava ikram ederek takıma başarılar diledi.

Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Şen, yönetim kurulu üyelerinden Muhittin Karık, İsmail Yurtoğlu, Mustafa Kutlubay, Selahattin Alemdar ve Erdal İpek ile Futbol Şube Sorumlusu Ercüment Aslan’ın da izlediği antrenman sonrasında, Altındağ Belediyespor 3. Lige hazır mesajı verildi.

“3. Lig’e renk katacağız”

Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Şen, öncelikle 2017 – 2018 sezonunun tüm takımlara hayırlar getirmesini diledi. Bu yıl oldukça iyi transferler yaptıklarına dikkat çeken Şen: “Bu durum yönetim kurulumuzun ve teknik ekibimizin hummalı ve özverili çalışmaları sonucunda gerçekleşti. Geçen yılki başarımızın tesadüf olmadığını bu yıl ispatlayacağız. 3. Lig’e de renk katmak istiyoruz. Amacımız Altındağ’a bir kupa daha kazandırmak. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin desteği her zaman çok büyük. Onun verdiği güçle, titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. “

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Bu takım çok can yakar

Transferler hakkında da bilgi veren Başkan Ali Şen sözlerini şöyle tamamladı:

“Aramıza katılan 10 yeni transferin hepsi, oynadığı liglerde kendini ispat etmiş isimler. Osmanlıspor’dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Taha Ayan ve Yalçın Eycan Kaya ile kadromuzu güçlendirdik. Barış Bozal’ı, Tire 1922 Futbol Takımı’ndan aldık. Efe Berker Özcan, Darıca Gençlerbirliği’nden geldi. Burhanettin Çakırefe’yi, 12 Bingölspor’dan, Recep Yaşar’ı ise Kartalspor’dan kadromuza kattık. Bergama Belediyespor’dan transferimiz Cengiz Tuncer oldu. Kısa bir süre önce Hüseyin Korkmaz’ı Karacabey Birlikspor’dan kadromuza dahil ettik. Gençlerbirliği’nden Barış Bozdilki ile de imzalar atıldı.”

Ziraat Türkiye Kupası’nda rakip Çankırıspor

22 Ağustos saat 16:00’da Çankırıspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacaklarını da belirten Ali Şen, Cebeci Stadı’nda gerçekleşecek maça tüm Altındağlıları davet etti.