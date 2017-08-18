Manisaspor 0 - Samsunspor 1
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MANİSASPOR 0 - SAMSUNSPOR 1

Manisaspor 0 - Samsunspor 1

TFF 1.Lig 2. haftasında Manisaspor ile Samsunspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

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Manisaspor 0 - Samsunspor 1

TFF 1.Lig 2. haftasında Manisaspor ile Samsunspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Manisaspor: Emrullah Şalk, Hikmet Balioğlu, Fahri Akyol (46' Bilal Sebaihi), Abdülkadir Korkut, Mustafa Sevgi, Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı (69' Mehmet Enes Sığırcı), Daniel Dimov, Slavko Perovic, Axel Meye, Iyayi Atiemwen (77' Zahit Fındık)

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu (79' Ercan Yazıcı), Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Kenan Karışık, Çağrı Ortakaya, Ramazan Övüç, Halil İbrahim Pekşen (87' Georgios Samaras), Davy Angan, John Chibuike (68' Enes İslam İlkin)

Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Deniz Caner Özaral, Gürel Uzuner

Gol: DK 42: Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor)

Sarı Kartlar: DK 18: Hikmet Balioğlu (Manisaspor), DK 40: Hasan Hatipoğlu (Samsunspor), DK 40: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 45: John Chibuike (Samsunspor), DK 56: Davy Angan (Samsunspor), DK 82: Çağrı Ortakaya (Samsunspor), DK 83: Ercan Yazıcı (Samsunspor), DK 84: Furkan Köse (Samsunspor), DK 85: Slavko Perovic (Manisaspor)

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