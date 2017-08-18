KASIMPAŞA 2 - BEŞİKTAŞ 2

Kasımpaşa 2 - Beşiktaş 2
Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Markus Neumayr (78' Michael Rangel), Loret Sadiku, David Pavelka, Adem Büyük (78' Bernard Mensah), Trezeguet, John Murillo (63' Samuel Eduok)
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Andreas Beck, Dusko Tosic, Caner Erkin, Ryan Babel (85' Alvaro Negredo), Ricardo Quaresma (74' Jeremain Lens), Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup (74' Gary Medel), Anderson Talisca, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Volkan Narinç, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 7: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 23: Markus Neumayr (Kasımpaşa), DK 34: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 78: Trezeguet (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 31: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 35: Veysel Sarı (Kasımpaşa), DK 40: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 76: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 90: Michael Rangel (Kasımpaşa), DK 90: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa)
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