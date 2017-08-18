Pertevniyal Gençlik'te isim değişikliği
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PERTEVNİYAL GENÇLİK'TE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Pertevniyal Gençlik'te isim değişikliği

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Pertevniyal Gençlik, yeni sezonda Bakırköy Basket adıyla mücadele edeceğini açıkladı.

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Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Pertevniyal Gençlik, yeni sezonda Bakırköy Basket adıyla mücadele edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Pertevnial Gençlik ve Spor Kulübü 2017-2018 sezonu ile birlikte aidiyet duygusunu yaşayabileceği şekilde Bakırköy Basket olarak Türkiye Basketbol Ligi'ne katılacaktır'' denildi.

Uzun yıllar Anadolu Efes'in bünyesinde yer alan takım son sezonda Lacivert Beyazlı takımda ayrılmştı.

Yeni adıyla Bakırköy Basket, geçtiğimiz sezon 11 galibiyet ve 23 mağlubiyet alarak düşme potasından kurtulmayı başarmıştı.

 

 

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