İSTANBULSPOR 3 PUANI TEK GOLLE ALDI

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında 52. dakikada Muhsin Yıldırım'ın golü ile öne geçen İstanulspor 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonucun ardından İsatanbulspor 4 puana yükseldi. Denizlispor ligin ikinsi haftasında henüz puanla tanışamadı.
Ligde gelecek hafta Denizlispor, Eskişehirspor deplasmanında puan arayacak. İstanbulspor ise Giresunspor'u konuk edecek.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Erkan Engin, Ahmet Ayaz, Önder Yılmaz
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga (Dk. 87 Şevki Çınar), Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak (Dk. 67 Kappel), Yasin Ozan, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Sankoh, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 75 Moritz)
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Kojic (Dk. 68 İbrahim Yılmaz), Zafer Şensoy (Dk. 90 Şaban Yılmaz Genişyürek), Ali Dere (Dk. 83 Oğuzhan Yazıcı)
Gol: Dk. 52 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Burak Altıparmak, Dk. 30 Yasin Ozan, Dk. 44 Ömer Alp Kulga, Dk. 76 Sankoh, Dk. 90+4 Kappel (Denizlispor), Dk. 35 Muhsin Yıldırım, Dk. 80 Zafer Şensoy, Dk. 82 Ali Dere (İstanbulspor)