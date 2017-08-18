Tottenham'a Kolombiyalı savunmacı
﻿
Site İçi Arama
﻿

TOTTENHAM'A KOLOMBİYALI SAVUNMACI

Tottenham'a Kolombiyalı savunmacı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i kadrosuna kattı.

249 Okunma

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda ekibi Ajax'tan transfer edilen 21 yaşındaki Sanchez ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken, İngiliz basını, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Tottenham'ın kasasında bu transfer için 42 milyon sterlin çıkacağını öne sürdü.

Geçen sezon başında ülkesinin Atletico Nacional takımından Ajax'a transfer olan Sanchez, Hollanda ekibinde 47 maçta 7 gol attı.

ETİKETLER
1
Cebeci Çayırı'na bir eski, bir yeni dost
1
Özat: "Seyircisiz maçın futbola katkısı yok"
Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda
Altınordu-Ankaragücü 27. randevuda
Cebecispor'dan görkemli sezon açılışı
Tonia Tisdell, 2 maç ceza ile yırttı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿