DENİZLİSPOR 0 - İSTANBULSPOR 1

Denizlispor 0 - İstanbulspor 1
TFF 1.Lig 2. haftasında Denizlispor ile İstanbulspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Ömer Alp Kulga (87' Şevki Çınar), Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Alfred Sankoh, Cihan Özkaymak (67' Leandro Kappel), Barış Örücü (75' Andre Moritz), Taşkın İlter, Ziya Alkurt, Yasin Ozan
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
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İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Muhsin Yıldırım, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Onur Ergün, Ali Dere (83' Oğuzhan Yazıcı), Aldin Cajic, Zafer Şensoy (90' Şaban Yılmaz Genişyürek), Nemanja Kojic (69' İbrahim Yılmaz)
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Hakem: Erkan Engin, Ahmet Ayaz, Önder Yılmaz, Atilla Karaoğlan
Gol: DK 52: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Taşkın İlter (Denizlispor), DK 30: Yasin Ozan (Denizlispor), DK 35: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 44: Ömer Alp Kulga (Denizlispor), DK 76: Alfred Sankoh (Denizlispor), DK 80: Zafer Şensoy (İstanbulspor), DK 82: Ali Dere (İstanbulspor), DK 90: Leandro Kappel (Denizlispor)