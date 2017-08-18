İŞTE MANİSASPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Manisaspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 2. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Emrullah Şalk, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Iyayı Belıeve Atıemwen, Danıel Svetoslavov Dımov, Mustafa Sevgi, Fahri Akyol, Hikmet Balioğlu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık, Emmanuel John Chıbuıke, Halil İbrahim Pekşen, N'guessan Davy Claude Angan, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Ramazan Övüç, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan
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Hakem: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Deniz Caner Özaral, Gürel Uzuner
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