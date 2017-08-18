İşte Manisaspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE MANİSASPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 2. haftasında Manisaspor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

384 Okunma

İşte Manisaspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Manisaspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 2. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Emrullah Şalk, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Iyayı Belıeve Atıemwen, Danıel Svetoslavov Dımov, Mustafa Sevgi, Fahri Akyol, Hikmet Balioğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık, Emmanuel John Chıbuıke, Halil İbrahim Pekşen, N'guessan Davy Claude Angan, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Ramazan Övüç, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Deniz Caner Özaral, Gürel Uzuner

﻿

Futbolda haftanın programı
Yabancı futbolcular, Lucescu'yu zorluyor
Tonia Tisdell, 2 maç ceza ile yırttı!
TFF 1.Lig'de haftanın programı
Samsunspor'da lisans sorunu çözüldü
Kupa maçlarının yayın ihalesi sonuçlandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿