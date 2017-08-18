İŞTE KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 2. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Adem Büyük, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Markus Martin Neumayr, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Ali Arslan, Cenk Tosun, Andreas Beck, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Volkan Narinç, Mustafa Öğretmenoğlu
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