İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 2. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

233 Okunma

İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 2. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Adem Büyük, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Markus Martin Neumayr, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Ali Arslan, Cenk Tosun, Andreas Beck, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Volkan Narinç, Mustafa Öğretmenoğlu

﻿

Demba Ba, Beşiktaş'tan haber bekliyor
Atiba, Kasımpaşa maçında yok!
Futbolda haftanın programı
5 maçın saatinde değişiklik
Beşiktaş, 2. haftalarda zorlanıyor
Beşiktaş 2'de 2 peşinde
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿