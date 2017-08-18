Matuidi, Juventus'ta
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MATUİDİ, JUVENTUS'TA

Matuidi, Juventus'ta

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 6 yılın şampiyonu Juventus, Paris Saint-Germain'den (PSG) Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'yi transfer etti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 6 yılın şampiyonu Juventus, Paris Saint-Germain'den (PSG) Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Fransız milli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 yıllığına Juventus'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Juventus, Matuidi'nin bonservisi için PSG'ye 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

2011 yazından beri oynadığı PSG'de 295 maçta 33 gol atan Matuidi, Fransa Milli Takımı formasını da 58 kez giydi.

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