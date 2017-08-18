MİLLİLER FİLEDE ÇİN'İ GEÇEMEDİ

23 Yaş Altı Milli Erkek Voleybol Takımı, Mısır'da başlayan Dünya Şampiyonası'nda grubundaki ilk maçta Çin'e 4-3 yenildi.

Başkent Kahire'de düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Türkiye, müsabakayı 17-19, 15-12, 15-11, 8-15, 10-15, 15-10 ve 10-15'lik setlerle 4-3 kaybetti.

Milli takım, organizasyondaki ikinci maçını yarın Rusya ile yapacak.

Öte yandan Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB), ileride hayata geçirmeyi planladığı bazı kuralları bu şampiyonada test ediyor. Bu kurallara göre, 4 set alan takım maçı kazanır. Bir set kazanmak için 15 sayıya ulaşan takımın 2 fark yapması gerekir.