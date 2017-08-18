Kenan Sofuoğlu Almanya'da

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 8. etabına Almanya ev sahipliği yapacak.

Avustralya, Tayland, İspanya, Hollanda, İtalya, Büyük Britanya ve İtalya'daki ilk 7 yarışın ardından sezonun 8. etabı, Almanya'da koşulacak.

Almanya'nın Klettwitz kasabasındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz Pisti'ndeki yarışın sıralama turları 19 Ağustos Cumartesi günü TSİ 15.25'te, yarış ise 20 Ağustos Pazar günü TSİ 12.30'da başlayacak.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki yarışını kaçıran, 3. etapta ise yarış dışı kalan Kawasaki Puccetti takımından milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise Hollanda'daki dördüncü, İtalya'daki beşinci, Büyük Britanya'daki altıncı ve yine İtalya'da yapılan yedinci yarışı ilk sırada tamamlayarak şampiyonada yeniden iddialı duruma gelmişti.

- Sürücüler klasmanı

Sezonun ilk yedi yarışının ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 105 puan

2. Kenan Sofuoğlu - 100

3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 76

4. Jules Cluzel (Fransa) - 75

5. Patrick Jacobsen (ABD) - 68