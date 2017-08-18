Boateng, Frankfurt'ta
﻿
Site İçi Arama
﻿

BOATENG, FRANKFURT'TA

Boateng, Frankfurt'ta

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt, orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

233 Okunma

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt, orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Ganalı milli futbolcu ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt, İspanya temsilcisi Las Palmas ile devam eden sözleşmesini hafta içinde karşılıklı olarak fesheden 30 yaşındaki· Boateng için bonservis bedeli ödemeyecek.

Geçen sezon Las Palmas forması ile iyi bir performans sergileyen Boateng, çıktığı 29 maçta 10 gol atmıştı.

ETİKETLER
1
Cebeci Çayırı'na bir eski, bir yeni dost
Özat: "Seyircisiz maçın futbola katkısı yok"
Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda
Altınordu-Ankaragücü 27. randevuda
Cebecispor'dan görkemli sezon açılışı
Tonia Tisdell, 2 maç ceza ile yırttı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿