Trap genç erkeklerde bronz madalya

Uluslararası Atıcılık Federasyonu (ISSF) tarafından düzenlenen Trap-Skeet Gençler Dünya Kupası'nda mücadele eden Murat İlbilgi, bronz madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'nın Porpetto kentindeki şampiyonada Murat'ın trap genç erkekler kategorisinde 36 puanla, üçüncü olduğu bildirildi.
Açıklamada, trap genç erkekler kategorisinde İspanyol Adria Martinez Torres'in 46 puanla birinciliği, İtalyan Matteo Marongiu'nun ise 43 puanla ikinciliği elde ettiği belirtildi.