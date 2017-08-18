Denizlispor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...
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DENİZLİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Denizlispor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 2. haftasında Denizlispor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Denizlispor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 2. haftasında Denizlispor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:45'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Engin yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Yasin Ozan, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Alfred Sankoh, Kerem Can Akyüz, Bariş Örücü, Zeki Ayvaz

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Nemanja Kojıc, Zafer Şensoy, Ali Dere

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Erkan Engin, Ahmet Ayaz, Önder Yılmaz, Atilla Karaoğlan

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