KARABÜKSPOR'DA 3 EKSİK

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Lige deplasmanda Gençlerbirliği beraberliği ile başlayan Kardemir Karabükspor, seyircisi önünde çıkacağı sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor.

Karabük ekibinde, sakatlıkları bulunan Iasmin Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör Erkan Sözeri'nin, yeni transfer Gheorghe Teodor Grozav'a maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir mücadelesini, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Muhtemel 11

Kardemir Karabükspor'un Medipol Başakşehir maçında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Rybka, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, İshak Doğan, Bliznichenko, Poko, Ceyhun Gülselam, Torje, Tanase, Seleznov

Ligde 11. randevu

Kardemir Karabükspor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 11. randevuya çıkacak.

Geride kalan 10 maçtan Medipol Başakşehir 3, Karabükspor ise 2 defa galibiyetle ayrıldı, 5 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 16, Karabük ekibi ise 15 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında son olarak geçen sezon 25. haftada İstanbul'da yapılan maç 3-3 tamamlanmıştı.