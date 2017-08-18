TAHA AKGÜL, PARİS'TE REKOR PEŞİNDE

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Şampiyonası'nda serbest stil kategorisinde üst üste üçüncü kez altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olmayı hedefliyor.

Taha, yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te 21-26 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Erzurum ve Bolu'da yükseklik ve kondisyon antrenmanları yaptıklarını anlatan Taha, son etap çalışmalarını Elmadağ Kamp Merkezi'nde sürdürdüklerini belirtti.

Milli takımın iyi seviyede bulunduğunu vurgulayan Taha, Paris'e son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu unvanıyla gideceğine dikkati çekti.

Taha, her organizasyonda mindere altın madalya için çıktığını vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası'nda da hedefim tabii ki altın madalya. İnşallah, 2015'te Las Vegas'ta kazandığım dünya şampiyonluğu kemerini, unvanını korumak istiyorum." dedi.

Son iki Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsünde yer alma başarısı gösteren milli güreşçi, "Hedefim, üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu olup, serbest güreşte bir rekora imza atmak. Dünya şampiyonalarında 2014 ve 2015'te altın madalya kazandım. 2016'da araya olimpiyatlar girdi. 2017'de de dünya şampiyonluğuna ulaşırsam, bu tarihi bir rekor olacak." diye konuştu.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran Taha, ayrıca elde ettiği başarının tesadüf olmadığını Paris'te göstermek istediğinin altını çizdi.

- Yabancı partner desteği

Serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, son hazırlık döneminde partner olarak kendisine yurt dışından getirilen Kırgız sporcunun eşlik ettiğini dile getirdi.

Taha, ağır sıklette yaşanan partner sorunana işaret ederek, "4-5 senedir bu problemi yaşıyorum. Sağolsunlar milli takım arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Elmadağ kampına Rus asıllı Kırgız bir sporcu (Ayal Lazarev) geldi. Kendisi yine aynı şekilde ağır sıklet. Benim sıkletimin iyi sporcularından birisi. Asya şampiyonu bir güreşçi. İnşallah, Dünya Şampiyonası'nda ikimiz de başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

- "Rakiplerim ekstra motive oluyor"

Olimpiyat şampiyonu olduğu için rakiplerinin ekstra motivasyonla karşısına çıktığına değinen Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakiplerimiz biliyor ki kilomuzun (125 kilo) en iyi adamı Taha. Bütün müsabaka videolarımızı analiz ediyorlar. Fakat bizim de her müsabakada ayrı taktiklerimiz oluyor. Rakiplerimiz bizi çözüyor ama biz de onları çözüyoruz. Rakiplerimizin analizini yapıyoruz. O yüzden hiç problem değil. Onlar istediği kadar çalışabilirler. İyi hazırlandığım zaman benim için problem olmuyor. Onlar arayı kapatmasın diye bu Dünya Şampiyonası'na da yine çok iyi şekilde hazırlandım. İnşallah, bunun neticesini orada alırız."

- Tokyo'da hedef 4-5 madalya

Taha Akgül, serbest stilde iyi bir jenerasyon yakalandığına işaret ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda takım halinde başarı sözü verdi.

Türk güreşinin son dönemde iyi bir ivme yakaladığını belirten Taha, "Serbest stilde jenerasyon değişikliği oldu, genç bir ekibiz. 2020 Tokyo Olimpiyatları rezerv kadrosu bu Dünya Şampiyonası'nda güreşecek. İnanıyorum ki bu jenerasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da çok başarılı olacak. Serbest stilde takım olarak, 2020 Tokyo'da 4 ya da 5 madalya sözünü veriyoruz. Bireysel hedefim de 2020 Tokyo'da ikinci kez olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Başarıya aç bir ülkeyiz"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Sporcu Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Taha, "Sporcuları temsilen oradayım. Onların bir sıkıntısı olduğu zaman olimpiyat komitesine bunları ileteceğim. İnşallah, onların dertlerine deva oluruz." dedi.

Aynı zamanda TMOK Yönetim Kurulu'nda yer alan Taha, 2016 Rio Olimpiyatları'nda kazanılan 8 madalyayı yeterli bulmadığının altını çizdi.

Taha, Türkiye'nin sporda başarıya aç bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle olimpiyatlarda 2020 ve 2024 yıllarında çok büyük başarı elde etmemiz lazım. Madalya sayısını en az 20-30'a çıkarmalıyız. Büyüyen bir ülkeyiz, sporda da yine aynı şekilde büyümemiz gerekiyor. Bunu da dünyaya göstermeliyiz. Jenerasyon çok iyi, sadece bizde değil, atletizmde, halterde... Tüm branşlarda güzel bir yapılanma var. İnşallah, 2020 ve 2024 olimpiyatlarında takımlarımız çok başarılı olur."

Gençlere rol model olmak için özel hayatında da davranışlarına dikkat ettiğine değinen Taha, "Genç kardeşlerimiz, özellikle söyleşi için üniversitelere gittiğimizde bize büyük ilgi gösteriyorlar. Önemli olan şampiyonluk değil, şampiyonluk sonrası insanlarda bıraktığın izlenim. Biz de bu yolda ilerliyoruz. İnşallah, güreşi bıraktığımızda 'Taha vardı, çok karakterli bir sporcuydu' dedirtirim." diye konuştu.