SİVASSPOR SAHASINDA GEÇİT VERMİYOR

TFF 1. Lig'de geçen sezon sahasında oynadığı son 15 maçta bileği bükülmeyen Demir Grup Sivasspor, Cumartesi günü konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini Süper Lig'de de sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 1. Lig'in son şampiyonu kırmızı-beyazlılar, geçen sezon iç sahada yaptığı 17 lig maçından, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 34 kez fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde ise 6 gol gördü. İç saha maçlarında 28 gol averajı elde eden kırmızı-beyazlılar, 12 maçta kalesini gole kapattı. Sivas ekibi, son 5 iç saha maçında ise kalesinde gol görmedi.

- Son yenilgi geçen sezon 4. haftada

Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki son yenilgisini geride kalan 2016-2017 sezonunun 4. haftasında Denizlispor karşısında yaşadı.

Sivas ekibi, 18 Eylül 2016'daki 2-1'lik mağlubiyetten sonraki 15 iç saha mücadelesinde 11 galibiyet elde etti, 4 beraberlik aldı.

TFF 1. Lig'de geçen sezonun son haftasındaki şampiyonluk maçında, iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenen Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 2017-2018 sezonundaki ilk iç saha maçında da Malatya temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Demir Grup Sivasspor'un geçen sezon TFF 1. Lig'de iç sahada oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

2. hafta Sivasspor-Mersin İdmanyurdu: 6-0

4. hafta Sivasspor-Denizlispor: 1-2

6. hafta Sivasspor-Altınordu: 2-1

8. hafta Sivasspor-Şanlıurfaspor: 2-0

10. hafta Sivasspor-Elazığspor: 0-0

12. hafta Sivasspor-Eskişehirspor: 2-0

14. hafta Sivasspor-Göztepe: 3-0

16. hafta Sivasspor-Adana Demirspor: 0-0

18. hafta Sivasspor-Boluspor: 3-1

20. hafta Sivasspor-Samsunspor: 2-1

22. hafta Sivasspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 1-0

24. hafta Sivasspor-Balıkesirspor: 1-1

26. hafta Sivasspor-Manisaspor: 2-0

28. haftıa Sivasspor-Ümraniyespor: 0-0

30. hafta Sivasspor-Giresunspor: 2-0

32. hafta Sivasspor-Bandırmaspor: 3-0

34. hafta Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 4-0

- "İç sahada bambaşka bir takım oluyoruz"

Kırmızı-beyazlı takımın kaptanı orta saha oyuncusu Hakan Arslan, yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor'a karşı Süper Lig'de ilk maçta deplasmanda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Çok sayıda yeni oyuncunun aralarına katıldığına dikkati çeken Hakan, uyum sürecini çabuk atlatmaya çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bizi sonuçtan ziyade iyi futbol oynayamamak üzdü ama kimse ümitsizliğe kapılmasın. Evkur Yeni Malatyaspor maçında bu olumsuz havayı değiştireceğiz. Tüm gücümüzle galibiyet odaklı oynayacağız ve iyi performans sergileyeceğiz. Amacımız kendimize üst sıralarda yer bulabilmek. Kesinlikle alt sıralarda ligde kalma mücadelesi vermek istemiyoruz, bunun için takım arkadaşlarımızla çok çalışacağız. Zaman bizim için en büyük ilaç olacak. İlerleyen haftalarda iyi oyunla istediğimiz skorları alacağız."

Geçen sezon taraftar desteğiyle Evkur Yeni Malatyaspor'u şampiyonluk maçında 4-0 mağlup ettiklerini anımsatan Hakan, Cumartesi günkü maçta da taraftarları tribünlere davet etti.

Tribünler dolu olduğu zaman neler yapabildiklerini geçen sezon gösterdiklerini vurgulayan Hakan, "İç sahada bambaşka bir takım oluyoruz. Taraftarımızın desteğiyle Malatyaspor'u yenerek ilk galibiyetimizi alacağız." ifadelerini kullandı.