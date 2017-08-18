CEBECİ ÇAYIRI'NA BİR ESKİ, BİR YENİ DOST

Ankara’da yıllardır süre gelen stadyum sorunu, bu sene de çözüme kavuşmadı.

1936 yılında açılan Ankara 19 Mayıs Stadyumu ile 1967 senesinde futbolseverleri konuk etmeye başlayan Cebeci İnönü Stadyumu, yıllardır başkentin yükünü çekmeye devam ediyor.

Yeni sezon öncesi Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılacağı açıklanmıştı fakat bu dönemde Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nün mağdur olmaması için Eryaman Stadyumu’nun bitimine kadar yıkım kararı donduruldu.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılıp modern bir hale kavuşmasının ertelenmesi, alt ligde oynayan takımların da kaderini etkiledi.

Geçtiğimiz sezon maçlarını Cebeci İnönü Stadyumu’nda oynayan Hacettepe, emektar stadın yıkılıp yerine öğrenci yurdunun yapılacağının açıklamasının ertesinde Gölbaşı İlçe Stadyumu’na taşınmak için başvurularını tamamlamıştı.

Ankara’daki stat sıkışıklığı nedeniyle Cebeci Çayırı’ndaki yurt yapımı da ertelenince Cebeci İnönü Stadyumu’nda profesyonel karşılaşmalarının oynanmasının devamına kanaat getirildi.

Bu karar ile TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Hacettepe ve yeni dönemde profesyonel lig heyecanı yaşayan Yeni Altındağ Belediyespor, yeni sezondaki maçlarını Cebeci İnönü Stadyumu’nda yapacak.

Yeni sezon öncesi Cebeci İnönü Stadyumu’nda ilk maç ise Yeni Altındağ Belediyespor ile 1074 Çankırıspor arasında oynanacak. Türkiye Kupası 1. Tur maçı olan bu karşılaşma, Salı günü saat 16.00’da başlayacak.