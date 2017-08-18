Özat: "Seyircisiz maçın futbola katkısı yok"
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ÖZAT: "SEYİRCİSİZ MAÇIN FUTBOLA KATKISI YOK"

Özat: "Seyircisiz maçın futbola katkısı yok"

Atiker Konyaspor hazırlıkları kapsamında yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

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Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor. 

Atiker Konyaspor hazırlıkları kapsamında yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Özat, "Konyaspor, Süper Kupa'yı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sonrasında Trabzonspor ile oynadıkları maçta net pozisyonlar da buldu. Son dakikada bireysel hatadan dolayı maçı kaybettiler. İyi bir takım ile oynayacağız. İyi transferler yaptılar. Onlar da, biz de kazanmak isteyeceğiz" diye konuştu.

Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle maçın seyircisiz oynanacağını ve bunun da futbola bir katkısının olmadığı söyleyen Özat, "Seyircisiz maç, tatsız tuzsuz yemek gibi bir şey oluyor. Sadece Konyaspor için değil, her takım için geçerli. Farklı yaptırımlar uygulanmalıdır. Seyirci gelmediği zaman hasılat olmuyor. Seyirciden elde edilecek hasılata federasyon el koyabilir. Deplasman takımı için avantajlı görünüyor olabilir ama seyircisiz maçın futbola bir katkısı olmuyor" dedi.

Basın açıklamalarının ardından yapılan antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, sağanak yağmur altında çalıştı. Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-siyah ekip, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği maçını Arda Kardeşler yönetecek.
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