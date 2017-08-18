Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda
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GALATASARAY İLE OSMANLISPOR 17. RANDEVUDA

Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de Cumartesi günü 17. kez karşılaşacak.

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Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de Cumartesi günü 17. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 16 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 30 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, İstanbul'da ise Galatasaray 2-0 galip geldi.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

- Ankara'daki maçlar

Osmanlıspor ile Galatasaray, Ankara'da 9. kez birbirlerine rakip olacak.

Başkent temsilcisi, evinde yaptığı lig müsabakalarında Galatasaray'ı sadece 2015-2016 sezonunda 3-2'lik skorla yenebildi.

Galatasaray, deplasmandaki maçlarda biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı, 3 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

Ankara'da sarı-kırmızılı ekibinin 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 13 golüne, mor-sarılılar 7 golle yanıt verdi.

- Maçlar

Galatasaray ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2004-2005 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Galatasaray 0 - 2
  Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 4 - 2
2005-2006 Ankaraspor-Galatasaray 1 - 2
  Galatasaray-Ankaraspor 4 - 0
2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1 - 1
  Galatasaray-Ankaraspor 2 - 0
2007-2008 Galatasaray-Ankaraspor 0 - 0
  Ankaraspor-Galatasaray 0 - 1
2008-2009 Ankaraspor-Galatasaray 0 - 0
  Galatasaray-Ankaraspor 1 - 1
2009-2010 Ankaraspor-Galatasaray (Hükmen) 0 - 3
  Galatasaray-Ankaraspor (Hükmen) 3 - 0
2015-2016 Galatasaray-Osmanlıspor 1 - 2
  Osmanlıspor-Galatasaray 3 - 2
2016-2017 Osmanlıspor-Galatasaray 2 - 2
  Galatasaray-Osmanlıspor 2 - 0
 
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