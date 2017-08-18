ALTINORDU-ANKARAGÜCÜ 27. RANDEVUDA

TFF 1. Lig’in ikinci haftası, Altınordu-Ankaragücü karşılaşmasına şahitlik edecek. Cumhuriyet ile yaşıt Altınordu ile 1910 yılında kurulan Ankaragücü, tarihleri boyunca farklı liglerde ve Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelerek ülke futbolunda önemli anılar bıraktı.

İki köklü kulüp, resmi maçlarda daha önce 26 kez karşılaşarak ortaya çıkardığı önemli verileri, Türk futbol tarihinin tozlu raflarına ekledi. Klasspor olarak iki tarihi kulübün geçmişte yaptığı maçlarda öne çıkan istatistikleri sizin için derledik.

İlk karşılaşma 1960 yılında

Altınordu ve Ankaragücü, ilk resmi karşılaşmasını 1960 yılında o dönem Türkiye Milli Lig, şimdiye adıyla Süper Lig’de yaptı. İki devreli oynanan karşılaşmalarda, İzmir’deki müsabakayı Altınordu 2-0 kazanırken, Başkentte oynanan karşılaşmayı da Ankaragücü aynı skorla kazanmayı bildi.

En farklı skor: 4-0

İki takım arasında en farklı skorlu maç, 1978-79 sezonunda yapılan Türkiye Kupası karşılaşmasında oynandı. İzmir’de rakibine 1-0 yenilen Ankaragücü, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan maçı 4-0 kazanarak hem turu atladı hem de iki ekip arasında oynanan karşılaşmalardaki en farklı skoru almış oldu.

35 sene sonra 2. Lig’de buluştular

1960-1978 yılları arasında Ankara ve İzmir’de süren tatlı rekabete, iki takımın aynı ligde yer almaması ve Türkiye Kupası’nda eşleşmemesi nedeniyle tam 35 sene ara verildiği bir dönem oldu. 2013-14 sezonunda Spor Toto 2. Lig’de yıllar sonra aynı grupta yer alan iki takımın mücadelesinde, Ankara’daki maçı Ankaragücü 2-1 alırken, İzmir’deki müsabaka Altınordu’nun 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. O sezon sonunda Altınordu, grubunu lider olarak tamamlayıp üst lige çıkarken, Ankaragücü ise Play-Off mücadelelerinde başarılı olamayıp üst lige çıkma şansını 3 sene ertelemişti.

Ankaragücü’nün üstünlüğü var

İki ezeli ekip, ligde 22 ve Türkiye Kupası’nda 4 olmak üzere toplamda 26 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda, Ankaragücü 13, Altınordu 8 galibiyet aldı. 5 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu tarihi randevularda, toplamda 58 kez ağlar sarsılırken, Ankaragücü 32 ve Altınordu 26 kez golle buluştu.

Başkentte oynanan maçlarda ise Ankaragücü’nün ezici üstünlüğü göze çarpıyor. Ankaragücü, kendi evinde oynadığı 13 karşılaşmada,11 galibiyet alarak rakibine ciddi anlamda gözdağı verirken, kalan 2 maçta Altınordu bir kez güldü, kalan maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ankara’da oynanan karşılaşmalarda 31 gol atılırken; bu maçlarda Ankaragücü 24, Altınordu 7 kez ağları sarstı.

Hafta sonu Ankaragücü’nün deplasmanda yapacağı maç öncesinde, geçmişte İzmir’de yapılan randevulara göz atıldığında, Altınordu’nun kendi evindeki galibiyet sayısının fazla olduğu görülüyor. İzmir’de yapılan 13 karşılaşmada, Altınordu 7 ve Ankaragücü 2 kez gülerken, kalan 4 maç berabere bitti. Bu müsabakalarda, Altınordu 19 ve Ankaragücü ise 9 gol kaydetti.

27. Randevu

Altınordu ve Ankaragücü, hafta sonu resmi maçlarda 27. kez karşı karşıya gelecek. İzmir Bornova Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Bu önemli karşılaşmayı, Antalya bölgesi hakemlerinden Sarper Barış Saka yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarafından 5683 kapasiteli olduğu açıklanan Bornova Stadyumu’nda, Ankaragücü’nün geçen seneden kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribününde yer alamayacak.