Nadal, Gasquet'ye yine şans tanımadı
﻿
Site İçi Arama
﻿

NADAL, GASQUET'YE YİNE ŞANS TANIMADI

Nadal, Gasquet'ye yine şans tanımadı

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ABD'de düzenlenen Cincinnati Açık'ta Fransız Richard Gasquet'yi yenerek tur atladı.

209 Okunma

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ABD'de düzenlenen Cincinnati Açık'ta Fransız Richard Gasquet'yi yenerek tur atladı.

İkinci tur maçında Fransız Gasquet ile karşılaşan 31 yaşındaki Nadal, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek üçüncü tura çıktı. İspanyol sporcu, en son 2008 yılında set verdiği Gasquet karşısında 15. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Büyük Britanyalı Andy Murray'nin sakatlığı nedeniyle çekildiği turnuvada 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Nadal, İsviçreli Roger Federer'in de çekilmesiyle pazartesi günü açıklanacak tek erkekler klasmanında 2014 yılından bu yana ilk kez zirveye çıkmayı garantiledi.

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Rogers Cup'ta geçen hafta Federer'i yenerek şampiyon olan Alman tenisçi Alexander Zverev ise 19 yaşındaki ABD'li Francis Tiafoe'ye 6-4, 3-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.

Dünya klasmanında 87. sırada yer alan Tiafoe, Washington ve Montreal'de arka arkaya kazandığı şampiyonlukların ardından Cincinnati'ye gelen 20 yaşındaki Zverev'in 10 maçlık galibiyet serisine son verdi.

ETİKETLER
Cebecispor'dan görkemli sezon açılışı
Tonia Tisdell, 2 maç ceza ile yırttı!
Bülent Atlas, Bengüturk'te Ankara futbolunu konuştu
Hopf: "Futbolu Gençlerbirliği'nde bırakmak isterim"
Osmanlıspor'da 4 isim gitti, 1 oyuncu geldi
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿