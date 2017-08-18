Beşiktaş, 2. haftalarda zorlanıyor
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BEŞİKTAŞ, 2. HAFTALARDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, 2. haftalarda zorlanıyor

Süper Lig'de 18 Ağustos Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, son dönemde sezonun 2. hafta karşılaşmalarında zor galip geliyor.

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Süper Lig'de 18 Ağustos Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, son dönemde sezonun 2. hafta karşılaşmalarında zor galip geliyor.

Sezon mücadelesine genelde iyi başlayan Beşiktaş, sonraki hafta maçlarında ise taraftarlarını sevindirmekte zorlandı.

Siyah-beyazlı takım, geride kalan 7 sezondaki 2. hafta maçlarında sadece 2 kez kazanabildi. Bu 7 karşılaşmanın 3'ünden berabere ayrılan Beşiktaş, 2 kez de rakiplerine mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde toplam 12 puanlık kayıp yaşadı.

Güneş ile 2. haftada galibiyet yok

Son 2 sezonda camiaya şampiyonluk kazandıran teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, 2. haftalarda galibiyet alamadı.

Beşiktaş, Güneş'in göreve başladığı 2015-2016'nın 2. haftasında Trabzonpor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, geçen sezon aynı haftada ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2'lik eşitliği bozamadı.

Son 2 sezonda 2 kırmızı kart

Siyah-beyazlılar, Güneş yönetimindeki sezonların 2. haftasında oyuncularının gördüğü kırmızı kartlarla maçları 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

2015-2016'da Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada Ricardo Quaresma, geçen sezon da Atiker Konyaspor mücadelesinde Necip Uysal, kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Kalesini gole kapatamadı

Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemde maçlarının tamamında gol yedi.

Ligin 2. hafta maçlarında rakiplerini durdurmakta zorlanan Beşiktaş, son 7 sezonda toplam 13 golü kalesinde gördü.

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise 14 kez havalandırdı.

2. hafta maçları

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de geride kalan 7 sezonda 2. haftada yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2016-2017 Atiker Konyaspor-Beşiktaş 2-2
2015-2016 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2014-2015 Beşiktaş-Çaykur Rizespor 1-1
2013-2014 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 2-4
2012-2013 Beşiktaş-Galatasaray 3-3
2011-2012 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 3-1
2010-2011 Beşiktaş-İBB 0-2
 
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