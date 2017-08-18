BUNDESLİGA'DA PERDE AÇILIYOR

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2017-2018 sezonunun ilk maçında, son şampiyon Bayern Münih, yarın Bayer Leverkusen'i konuk edecek.

1963-1964 sezonundan itibaren Bundesliga adı altında oynanmaya başlayan ligde 55. sezon, yarın başlayacak. Küme düşen Ingolstadt ve Darmstadt 98'in yerine yeni sezonda Stuttgart ve Hannover 96 mücadele edecek.

Açılış karşılaşması, son 5 sezondur şampiyonluğu rakiplerine kaptırmayan Bayern Münih ile Bayer Leverkusen arasında TSİ 21.30'da başlayacak.

Almanya Süper Kupası'nı, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 biten maçta Borussia Dortmund'u penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup ederek müzesine götüren İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti yönetimindeki Bayern Münih, gerçekleştirdiği transferlerle futbol otoriteleri tarafından yine şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor.

En fazla şampiyon olan takım: Bayern Münih

Bundesliga'da en fazla şampiyonluğu, 27 kez mutlu sona ulaşan Bayern Münih elde etti.

Bavyera ekibini son olarak 1967-1968 sezonunda mutlu sona ulaşan ve 9 şampiyonluğu bulunan Nürnberg takip ediyor. Bu 2 ekibi 8 şampiyonlukla Borussia Dortmund, 7 şampiyonlukla Schalke 04 ve 6 şampiyonlukla Hamburg izliyor.

Dört yeni teknik direktör

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Schalke 04 ve Mainz 05, 2017-2018 sezonuna yeni teknik direktörle başlayacak.

Bayer Leverkusen, sezon ortasında takımın başına geçen Türk teknik adam Tayfun Korkut'un yerine yola Alman Heiko Herrlich ile devam edecek.

İki sezon boyunca takımı çalıştıran Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Borussia Dortmund, teknik direktörlüğe geçen sezon Hollanda ekibi Ajax'a UEFA Avrupa Ligi'nde final oynatan Peter Bosz'u getirdi.

Ligde geride kalan sezonda istediğini bulamayan Schalke 04, Markus Weinzierl'in yerine henüz birinci lig tecrübesi olmayan 32 yaşındaki Domenico Tedesco'yu teknik direktör olarak görevlendirdi.

Geride kalan sezonda küme düşmekten son anda kurtulan Mainz 05 ise Martin Schmidt'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Sandro Schwarz ile anlaştı.

Son şampiyon en fazla parayı harcadı

Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, yeni sezon öncesinde transfere en fazla yatırım yapan kulüp olarak ön plana çıktı.

Bavyera ekibi, Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Niklas Süle, James Rodriguez ve Serge Gnabry için 100,5 milyon avro harcadı.

Bavyera ekibi, Olympique Lyon'dan Fransız Tolisso'ya 41,5 milyon avro, Juventus'tan Fransız Coman'a 21 milyon, Hoffenheim'dan Alman Süle'ye 20 milyon, Werder Bremen'den Alman Gnabry için 8 milyon avro bonservis ücreti öderken, Real Madrid'den Kolombiyalı James Rodriguez'i ise 10 milyon avro kiralama bedeliyle renklerine bağladı.

Bayern Münih'in ardından Bundesliga'da transfere en fazla para harcayan takımlar, 50 milyon avro ile geçen sezon kümede kalabilmek için play-out maçları oynayan Wolfsburg ve 47,5 milyon avro ile Schalke 04 oldu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Leipzig ise, Galatasaray'da geçen sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli Armindo Bruma'yı 12,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Taraftar ilgisi büyük

Bundesliga, dünya genelindeki profesyonel futbol ligleri arasında taraftar ilgisinin en fazla olduğu lig olarak dikkati çekiyor.

Milli futbolcular Nuri Şahin, Emre Mor ve Ömer Toprak'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, dünya çapında en yüksek seyirci ortalamasına sahip takım konumunda.

Sarı-siyahlılar, geride kalan sezonda ev sahibi olduğu Signal Iduna Park'ta maç başına 79 bin 712 taraftarı ağırladı.

Beş milli futbolcu görev yapacak

Almanya Bundesliga'da 2017-2018 sezonunda 5 milli futbolcu forma giyecek.

Freiburg'da başladığı kariyerine Bayer Leverkusen'de devam eden Ömer Toprak, bu sezondan itibaren Borussia Dortmund'un başarısı için mücadele edecek.

Nuri Şahin Borussia Dortmund, Çağlar Söyüncü Freiburg ve Yunus Mallı ise Wolfsburg forması giymeyi sürdürecek.

Borussia Dortmund'un transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Emre Mor ise aralarında Fenerbahçe'nin de yer aldığı kulüplerle anlaşamaması durumunda 2017-2018'de de sarı-siyahlı takımda görev yapacak.

İlk haftanın programı

Bundesliga'da ilk haftanın maç programı şöyle:

18 Ağustos Cuma: Bayern Münih-Bayer Leverkusen

19 Ağustos Cumartesi: Hamburg-Augsburg, Hertha Berlin-Stuttgart, Hoffenheim-Werder Bremen, Mainz 05-Hannover 96, Wolfsburg-Borussia Dortmund, Schalke 04-Leipzig

20 Ağustos Pazar: Freiburg-Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach-Köln