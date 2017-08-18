BEŞİKTAŞ 2'DE 2 PEŞİNDE

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya konuk olacak.

İki takım arasındaki mücadele, 18 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

2. galibiyetini almaya çalışacak

Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, bunu Kasımpaşa karşısında sürdürmeyi hedefleyecek.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini almaya çalışacak.

Adriano hazır

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano Correia, Kasımpaşa karşılaşması öncesi takımla çalışmalara başladı.

Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Medel kadroda olabilecek

Siyah-beyazlı ekipte Antalyaspor maçı öncesi transfer edilen ancak lisansı yetişemediği için bu maçta kadroda yer almayan Gary Medel, Kasımpaşa mücadelesinde forma şansı bekleyecek.

Hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Medel, 2. hafta mücadelesinde yedek soyunacak. Medel'in yanı sıra yeni transferler Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar da yedekler arasında yer alacak.

İlk 11

Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı Güneş'in Kasımpaşa karşısında tek değişiklik yapması bekleniyor.

Güneş'in Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte şans bulan Andreas Beck'in yerine bu bölgede Adriano'yu oynatacağı bildirildi.

Beşiktaş, mücadeleye Fabricio Agosto Ramirez, Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'le çıkacak.

29. randevu

İki takım arasında geride kalan 28 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 19'unu Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 60 golüne, Kasımpaşa 24 golle cevap verdi.

Geçen sezonki maçları ev sahibi takımlar kazandı, Kasımpaşa 2-1, Beşiktaş ise 4-1 galip geldi.

Kasımpaşa, evindeki son 2 maçı kazandı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında ağırlayacağı rakibini son 2 sezonda evinden puansız gönderdi.

Beşiktaş, son 4 maçın 3'ünde puan kaybettiği rakibine, deplasmandaki son 2 müsabakada mağlup oldu.

İki takım arasında 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı. Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar 4-1 kazandı.

Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.