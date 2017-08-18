Toprak Razgatlıoğlu, Almanya'da sahne alıyor
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TOPRAK RAZGATLIOĞLU, ALMANYA'DA SAHNE ALIYOR

Toprak Razgatlıoğlu, Almanya'da sahne alıyor

Avrupa Superstock1000 Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 6. ayağında Almanya'da piste çıkacak.

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Avrupa Superstock1000 Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 6. ayağında Almanya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Kawasaki Puccetti Racing Takımı'nın genç pilotu Toprak'ın, 4 bin 255 kilometrelik Lausitzring Pisti’nde serbest ve sıralama antrenmanlarının ardından 20 Ağustos Pazar günü yarışacağı bildirildi.

Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 5. yarışının ardından sürücüler klasmanında, 90 puanla lider durumda bulunan İtalyan Ruben Rinaldi'nin arkasında 89 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Markalar klasmanında ise Ducati 96 puanla ilk sırada yer alıyor. 89 puanlı Kawasaki ve 87 puanlı Yamaha, Ducati'yi takip ediyor.

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