LA LİGA'DA HEYECAN BAŞLIYOR

Türk futbolcular Arda Turan, Emre Çolak, Enes Ünal ve Cenk Gönen'in mücadele edeceği İspanya Birinci Ligi (La Liga) 2017-18 sezonunun ilk düdüğü 18 Ağustos Cuma günü çalacak.

Barcelona'nın şampiyon olduğu 1929 yılında başlayan La Liga'nın 87. sezonu, yarınki Leganes-Alaves maçıyla start alacak. Küme düşen Sporting Gijon, Osasuna ve Granada'nın yerine yeni sezonda Levante, Girona, Getafe mücadele edecek.

Zinedine Zidane teknik direktörlüğünde son 2 yılın UEFA Şampiyonlar Ligi ve geçen sezonun lig şampiyonu Real Madrid, La Liga'nın yine en büyük favorisi.

İlk 11'de fazla şans bulamayan James Rodriguez'i Bayern Münih'e kiralayan, Alvaro Morata'yı Chelsea'ye, Danilo'yu ise Manchester City'ye satan Real Madrid, 30 milyon avroya Theo Hernandez ve 17 milyon avroya Dani Ceballos'u transfer etti.

Barcelona'yı 3-1 yendikleri İspanya Süper Kupası ilk maçında, gördüğü kırmızı kart sonrası hakemi iten Cristiano Ronaldo'nun 5 maç ceza alması, Real'in hesapları içinde yoktu.

Son 9 yılın 6'sında şampiyon olan Barcelona, sezona, yeni teknik direktörü Ernesto Valverde ile başlayacak. Katalan ekibi, 40 milyon avroya aldığı Paulinho, 30,5 milyon avroya transfer ettiği Nelson Semedo'nun yanı sıra Gerard Deulofeu ve Marlon ile kadrosunu güçlendirdi.

Fakat Barcelona'nın, Paris Saint-Germain'in 222 milyon avroluk rekor bonservisle renklerine bağladığı Neymar'ın boşluğunu nasıl dolduracağı merak konusu. Katalan ekibinin, Liverpool'dan Philippe Coutinho ve Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi transfer edeceği öne sürülüyor.

Zirve mücadelesi vermesi beklenen bir diğer kulüp ise FIFA tarafından 2018'in ocak ayına kadar transfer yasağı getirilen Atletico Madrid. Diego Simeone'in çalıştırdığı başkent temsilcisi, Sevilla'nın daha önce anlaşma sağladığını açıkladığı Vitolo'yu, oyuncunun, 36 milyon avroluk serbest kalma bedelini cebinden ödemesi sayesinde transfer etti. 27 yaşındaki İspanyol futbolcu, 1 Ocak'tan itibaren kadroya dahil edilebilecek.

Öne çıkan diğer takımlar arasında, transfere 61,5 milyon avro harcayan Sevilla ve bu yaz kasasından 30 milyon avro çıkan Villarreal bulunuyor.

İspanya'da 4 Türk

2011'den 2015'e kadar Atletico Madrid'de, sonrasında da Barcelona'da oynayan Arda Turan, 2016 yazından beri Deportivo La Coruna'da top koşturan Emre Çolak'tan sonra Enes Ünal ve Cenk Gönen de La Liga'ya adım atacak.

Ligde geçen sezon 5. sırayı alan Villarreal, kiralık oynadığı Twente'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Enes'in bonservisini 14 milyon avroya Manchester City'den aldı.

Malaga ise 2 sezondur Galatasaray'da oynayan kaleci Cenk'i kadrosuna kattı.

İlk haftanın programı

La Liga'da ilk haftanın maç programı şöyle:

18 Ağustos: Leganes-Alaves, Valencia-Las Palmas

19 Ağustos: Celta Vigo-Real Sociedad, Girona-Atletico Madrid, Sevilla-Espanyol

20 Ağustos: Athletic Bilbao-Getafe, Barcelona-Real Betis, Deportivo-Real Madrid

21 Ağustos: Levante-Villarreal, Malaga-Eibar

Dünyanın en değerli liglerinden

İngiltere Premier Lig'in ardından dünya futbolunun en değerli ikinci ligi konumundaki La Liga, futbolcuların piyasa değerleri bakımından ön plana çıkıyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, İspanya liginde mücadele eden 20 takımın toplam piyasa değeri 3,54 milyar avro. Avrupa futbolunun iki devi Real Madrid ve Barcelona, piyasa değeri sıralamasında ilk 2 sırada yer alıyor. Real Madrid'in 714,8 milyon avro değerle başı çektiği La Liga'da, Barcelona 696,5 milyon avroyla 2'nci, Atletico Madrid ise 511 milyon avro değerle 3. sırada bulunuyor.

Şampiyonluk sayısı en yüksek Real Madrid

1929 yılından bu yana oynanan İspanya Birinci Futbol Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 33 kez mutlu sona ulaşan Real Madrid oldu.

Real Madrid'i, 24 şampiyonluğa sahip Barcelona takip ediyor. Bu iki kulübü, 10 şampiyonlukla Atletico Madrid, 8 şampiyonlukla Athletic Bilbao ve 6 şampiyonlukla Valencia izliyor.

Rakamlarla La Liga

La Liga tarihinin en gollü maçı Racing Santander ile Athletic Bilbao arasında oynandı. 1933'te oynanan mücadele, 9-5 Athletic Bilbao'nun üstünlüğüyle sona erdi.

1930'lu yıllarda altın dönemini yaşayan Athletic Bilbao, ayrıca 1931'de Barcelona'yı 12-1 yenerek en farklı galibiyete imza attı.

Lig tarihinde bir sezon içinde 100 puan barajına ulaşan iki ekip oldu. 2011-2012'de Real Madrid, bir sonraki sezon da Barcelona 100'er puan toplayarak ligde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Andoni Zubizarreta, kariyerinde 622 maça çıktığı La Liga'da en fazla forma giyen oyuncu unvanını elinde tutuyor.

Barcelona'nın Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi, 349 golle La Liga tarihinde en çok gol atan futbolcu olarak uzak ara önde bulunuyor. Messi'nin en yakın takipçisi Cristiano Ronaldo'nun 285 golü var.

2011-12 sezonunda fileleri 50 kez havalandıran Messi ayrıca bir La Liga sezonunda en fazla gol atan oyuncu olarak da göze çarpıyor.

Bir sezonda en fazla gol atan takım unvanının sahibi ise 2011-12 sezonunda 121 defa ağları sarsan Real Madrid.