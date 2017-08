ATİKER KONYASPOR’DAN FORVET TRANSFERİ

Atiker Konyaspor 24 yaşındaki Nijeryalı forvet Patrick Friday Eze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeren ve Sportif Direktör Bülent Akın katıldı.

Törende konuşan Ahmet Baydar, kendisinden büyük katkılar bekledikleri bir futbolcuyu transfer ettiklerini söyledi. Baydar, "24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Patrick Friday Eze ile her konuda anlaşmış bulunmaktayız. Konyaspor’umuz kupada ve ligde oynadığı iki karşılaşmada futbolseverlerin beğenisini toplayan bir performans sergiledi. Ancak 3. bölgedeki etkinliğimizi artırmamız gerekiyordu bunun için en doğru seçimin Patrik olduğuna karar kıldık ve kendisiyle 3 yıllığına sözleşme imzaladık. Eze’nin bir an önce forma giymesini ve takımımıza katkı sağlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Atiker Konyaspor’a hoş geldin Patrick” şeklinde konuştu.

"Tarihe ismimi yazdırmak istiyorum''

Patrick Friday Eze ise yeni takımında başarılı olmak ve tarihe ismin yazdırmak istediğini dile getirdi. Eze, “Çok güzel bir gün oldu benim için, çok heyecanlıyım. Gerçekten kalbimden bunu hissederek söylüyorum. Büyük bir camiaya geldiğimi şehri ve stadı görerek anladım. Konyaspor’un benimle ilgilendiği haberleri bana ulaştığında hiç tereddüt etmeden kulübe karşı adım atmaya başladım. Şimdi 3 senelik imza attım burada kariyerimin en önemli günlerini geçireceğime inanıyorum. Tabii ki bir golcü olarak hedefim var, ilk hedefim çok gol atmak, Konyaspor’u ve taraftarları sevindirmek. Şunu da söylemek istiyorum tarihe ismimi yazdırmak istiyorum Konyaspor’da. Taraftarlarla ilgili bazı videolar izledim gerçekten çok iyiler, deli dolular biraz. İnanılmaz görüntüler gördüm. En kısa zamanda onlarla bunu yaşamak istiyorum, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Şu şekilde teşekkür etmek istiyorum, goller atarak ve kendimin en iyisini vererek” dedi.

Nijeryalı genç golcü Atiker Konyaspor’da 45 numaralı formayı giyecek.