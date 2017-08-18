İMZA TÖRENİ ÜLKER STADI'NDA

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferleri Mauricio Isla, Giuliano ve Soldado'nun imza töreni tarihlerini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Takımımıza bu sezon başında katılan futbolcularımız Mauricio Isla, Giuliano Victor de Paula ve Roberto Soldado’nun imza törenleri ve basın toplantıları 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 15.30’da gerçekleşecektir.
Üç futbolcumuzun katılacağı imza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecektir.
Basın mensuplarına duyururuz.