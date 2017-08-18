"DERBİ DEĞİL, KARDEŞ TAKIMLAR ARASINDA BİR MAÇ OLACAK"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, TFF 1. Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos'ta Gaziantepspor ile yapacakları maçın, kardeş takımlar arasında oynanacak bir karşılaşma olacağını söyledi.

Kalpar, sezon öncesinde iyi bir kamp dönemini geride bıraktıklarını ancak geçen hafta ligin ilk maçı olması ve havanın da etkisiyle istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Samsunspor'la yaptıkları ilk hafta mücadelesinde takım olarak üretken olamadıklarını dile getiren Kalpar, "Her hafta daha iyi takım görüntüsü verip keyifli maçlar izletmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah güzel oyunun karşılığında iyi puanlar toplayarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Transferi büyük oranda tamamladıklarını ancak eksik görülen 1-2 mevkiye daha takviye yapmayı hedeflediklerini aktaran Kalpar, bu anlamda bazı isimlerle görüşüldüğünü, eksikliklerin tamamlanmasıyla daha güçlü bir takım haline geleceklerini vurguladı.

Kalpar, Gaziantepspor ile yapacakları mücadeleyi ise şöyle değerlendirdi:

"İki takım da bizim. Geçen sene rakibimiz bir alt lige düştü ve hepimiz üzüldük. Bu maç derbi değil, kardeş takımlar arasında bir maç olacak. Güzel bir maç olmasını ve hak edenin kazanmasını diliyorum. Gerginlik olmasını her iki takım da istemez. Zaten iki takımın oyuncuları da bizim çocuklarımız. Gaziantep'e yakışır bir maçı hep birlikte futbolseverlere izleteceğiz."