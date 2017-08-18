PFDK CEZA YAĞDIRDI

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası verdi.

İşte PFDK kararları:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.08.2017 tarih ve 3 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ATİKER KONYASPOR Kulübü yöneticisi AHMET BAYDAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 13.08.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü sporcusu TONIA D. TISDELL'in, 13.08.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu FATİH SERKAN KURTULUŞ'un, 14.08.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ALTINORDU A.Ş.'nin, 14.08.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 13.08.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakaya TFF'den onay alınmayan forma setiyle çıkmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANASPOR A.Ş.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI DAĞ A,B VE MARATON C bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, müsabaka sonrasında yapılacak flaş röportajlarda katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- SAMSUNSPOR Kulübünün, 13.08.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KÜLÜBÜ TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinin müsabakanın başlamasından en geç 60 dakika önce FYS' ye girilmesini sağlamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- GAZİANTEPSPOR Kulübü sporcusu AHMET OLĞUN'un, 13.08.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - ÜMRANİYESPOR U21 Ligi müsabakasında, rakibine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, futbolcunun tescilli olduğu Kulübünden yazılı izni alınmadan transfer görüşmelerinde bulunulması suretiyle gerçekleştirdiği talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFSTT'nin 19/6. ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KONYA ANADOLU SELÇUKLU SPOR KULÜBÜ sporcusu ABDÜLKADİR KUZEY'in tescilli olduğu Kulübünden yazılı izni alınmadan transfer görüşmelerinde bulunulması suretiyle gerçekleştirdiği talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFSTT'nin 19/6. ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.