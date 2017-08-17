TFF 1.Lig'de haftanın programı
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TFF 1.LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

TFF 1.Lig'de haftanın programı

TFF 1.Lig'de haftanın ilk maçlarında Denizlispor-İstanbulspor, Manisaspor-Samsunspor karşı karşıya gelecek.

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TFF 1.Lig'de haftanın ilk maçlarında Denizlispor-İstanbulspor, Manisaspor-Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 2. haftanın maç programı şöyle:

18 Ağustos Cuma

19.45 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

21.45 Manisaspor-Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)

19 Ağustos Cumartesi:

19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)

20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

20 Ağustos Pazar:

19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir)

20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova)

21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep)

21 Ağustos Pazartesi:

19.45 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
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