BÜLENT ATLAS, BENGÜTÜRK'TE ANKARA FUTBOLUNU DEĞERLENDİRECEK...

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas, Bengütürk TV’de Ankara’nın futbolunun gündemini yorumluyor.
Başarılı gazeteci Pelin Koç’un hazırlayıp sunduğu “Spor Saati” adlı programın, bu haftaki konuğu Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas olacak.
Bugün saat 17.00’de başlayacak olan programda, başkent ekipleri hakkında merak edilenler konuşulacak ve takımlarının gündem maddelerine dair sorular yanıt bulacak.
Ankara futbolunun nabzının tutulacağı bu önemli programda, “Ümit Özat ile yaşanan gerilimlerden Ankaragücü'nde son dönemde yaşanan gelişmeler ve transferler, Osmanlıspor'un durumu, 2'nci ve 3'ncü lig takımların sezona hazırlıkları” değerlendirilecek.
Bengütürk TV’ye D-Smart’ta 92.kanaldan, Türksat uydu alıcısından 12.423 Frekans, 27500 Sembol, 3/4 fec, Vertical (Dikey) frekans ayarından ulaşabilirsiniz.
Ayrıca program Klasspor TV'den de canlı yayınlanacak...