Berizzo, Adebayor'dan özer diledi
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BERİZZO, ADEBAYOR'DAN ÖZER DİLEDİ

Berizzo, Adebayor'dan özer diledi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Sevilla'nın teknik direktörü Eduardo Berizzo, galip gelmelerine rağmen henüz turu geçmediklerini söyledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Sevilla'nın teknik direktörü Eduardo Berizzo, galip gelmelerine rağmen henüz turu geçmediklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Berizzo, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sonuç bizim için çok olumlu oldu. İlk yarıda istediğimiz oyunu uygulasak da zaman zaman oyunun kontrolünü rakibimize kaptırdık. Belki de rakibimiz daha iyi oynarken golü bulduk. İkinci yarıda yeniden oyunun kontrolünü rakibimize kaptırdık, o dakikalarda golü de yedik. Daha sonra maçı dengeledik ve güzel bir dakikada golü bularak buradan çok olumlu bir sonuçla ayrıldık. Turu daha geçmedik, ikinci maça da aynı ciddiyetle çıkacağız."

Medipol Başakşehir'in çok teknik bir takım olduğunun altını çizen Arjantinli teknik adam, şöyle konuştu:

"Eğer onlara oynama şansı bırakırsanız işinizi çok zorlaştırıyor. Biz de maalesef rakibimize çok top verdik ve gelecek maçta buna izin vermememiz gerekiyor. Şu an şanslar eşit, ikinci maçta da iyi oynamamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Başakşehir'in ne kadar kaliteli bir takım olduğunu bu maçta gördük. Evinde böyle oynayan bir takıma deplasmanda da topla oynama şansı verirsek işimiz zorlaşır. Temel olarak çalışacağımız konu rakibimizi ne kadar az topla buluşturmamız gerektiği olacak."

- "Adebayor'dan özer diledim"

Eduardo Berizzo, ikinci yarıda Adebayor ile yaşadığı gerginlik hakkında ise şu yorumda bulundu:

"İkinci yarıda önümde bir pozisyon oluştu. Adebayor bir anda önüme çıktı, kendisine bir temasta bulundum. Daha sonra bu temastan dolayı Adebayor'dan özür diledim."

Arjantinli teknik adam, takıma bu sezon yeniden dönen Ever Banega'nın kendileri için çok önemli bir isim olduğunu aktararak, "Banega özellikle topu dikine çok iyi oynayabiliyor. Hiç beklemediğiniz anda rakibe karşı tehlike yaratabiliyor." ifadelerini kullandı.
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