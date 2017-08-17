Avcı'dan Emre'ye destek
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AVCI'DAN EMRE'YE DESTEK

Avcı'dan Emre'ye destek

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi play off turunda Sevilla'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi play off turunda Sevilla'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

"Oyun olarak değil ama, skor olarak rakibe yenildik. Rakipten daha fazla koştuk, daha fazla sprint attık. Skor alamadık belki ama, oyun olarak saygı gördük. Rakibin hocası da bunu söyledi.. İspanya'da en iyi topa hakim olan takımlarından biri olan Sevilla karşısında yüzde 53'e 47 oynadık."

"Seyirciyi biz çağırmadık"

"3 sene evvel burada 0 seyirci vardı, şimdi 10 bin seyirci var. Seyirciyi biz çağırmadık, oyun gücü sayesinde geldiler. Sonraki maçlarda ligde de Avrupa'da da bizi destekleme devam etsinler."

"Aynı seviyede oynuyoruz"

"Tadını çıkarmaya bakmalıyız. Bugün Sevilla ile aynı seviyede top oynayabiliyoruz. Bardağın dolu tarafını görmeliyiz. Turu atlayamazsak da saygı gördüğümüz oyunu sürdürmeliyiz."

"Tarihin en iyisi"

"Emre Belözoğlu, Türk futbol tarihinin en yetenekli futbolcusu. Umarım 4 sene sonra milli takıma alınır. Oynayabildiği kadar futbol oynamalı."
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