EMRE: "BU BİR MİLLİ MESELE"

Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Sevilla'ya 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, "Sevilla, İspanya'da Barcelona'dan sonra en çok topa hakim olan takım. Geldiler ve attılar. Bu seviyeler hata kaldırmıyor. Bu tarz takımları koşturduğunuzda, oyuna hakim olursunuz. Bu takımlar koşmayı sevmezler." ifadelerini kullandı.

"Bu bir milli mesele"

Milli takıma tekrar oynama ihtimalini değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Çağrılmadığım dönemlerde de bu konuların çok tartışılmasını istemedim. "Bize ne zaman ihtiyaç duyulursa, bu bir milli meseledir. Söz konusu milli forma olduğunda, bizim için başka bir şey yoktur. Buna layık görülürsem elimden geleni yaparım." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu, "Geç olgunlaştım. Geçmişte bazı hatalar da yaptım. Evlendikten sonra daha olgunlaştım. Hayatımı ailemle ve buradaki insanlarla geçiriyorum. Bir futbolcu kendine iyi bakarsa futbol oynama sürelerinin uzadığını düşünüyorum. 1 sene daha futbol oynamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.