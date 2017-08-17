Emre: "Bu bir milli mesele"
﻿
Site İçi Arama
﻿

EMRE: "BU BİR MİLLİ MESELE"

Emre: "Bu bir milli mesele"

Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Sevilla'ya 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

236 Okunma

Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Sevilla'ya 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, "Sevilla, İspanya'da Barcelona'dan sonra en çok topa hakim olan takım. Geldiler ve attılar. Bu seviyeler hata kaldırmıyor. Bu tarz takımları koşturduğunuzda, oyuna hakim olursunuz. Bu takımlar koşmayı sevmezler." ifadelerini kullandı.

"Bu bir milli mesele"
Milli takıma tekrar oynama ihtimalini değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Çağrılmadığım dönemlerde de bu konuların çok tartışılmasını istemedim. "Bize ne zaman ihtiyaç duyulursa, bu bir milli meseledir. Söz konusu milli forma olduğunda, bizim için başka bir şey yoktur. Buna layık görülürsem elimden geleni yaparım." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu, "Geç olgunlaştım. Geçmişte bazı hatalar da yaptım. Evlendikten sonra daha olgunlaştım. Hayatımı ailemle ve buradaki insanlarla geçiriyorum. Bir futbolcu kendine iyi bakarsa futbol oynama sürelerinin uzadığını düşünüyorum. 1 sene daha futbol oynamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Berizzo, Adebayor'dan özer diledi
Avcı'dan Emre'ye destek
Başakşehir-Sevilla maçından notlar
Kupa maçlarının yayın ihalesi sonuçlandı
Visca ve Milosevic'e milli davet
Başakşehir'den Sevilla tweeti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿