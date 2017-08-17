UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN BAŞLADI

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda play-off turu ilk maçları oynanıyor. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ilk maçında Makedon ekibi Vardar'a 17 ağustos Perşembe günü saat 21.00'de konuk olacak.
Rövanşların 24 Ağustos'ta oynanacağı play-off turunda ilk karşılaşmaların programı şöyle:
16 Ağustos Çarşamba:
Utrecht (Hollanda) - Zenit (Rusya): 1-0
16 Ağustos Perşembe:
20.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Skenderbeu (Arnavutluk)
20.00 BATE (Belarus) - Oleksandriya (Ukrayna)
20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Midtjylland (Danimarka)
20.00 Krasnodar (Rusya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
20.45 Hafnarfjördur (İzlanda) - Braga (Portekiz)
21.00 PAOK (Yunanistan) - Östersunds (İsveç)
21.00 Vardar (Makedonya) - Fenerbahçe
21.15 Viktoria Plzen (Çekya) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Süduva (Litvanya)
21.30 Altach (Avusturya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Athletic Bilbao (İspanya)
21.45 Legia Varşova (Polonya) - Sheriff (Moldova)
21.45 Domzale (Slovenya) - Olympique Marsilya (Fransa)
21.45 Ajax (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)
21.45 Viitorul (Romanya) - Salzburg (Avusturya)
21.45 Club Brugge (Belçika) - AEK (Yunanistan)
21.45 Osijek (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya)
21.45 Milan (İtalya) - Shkendija (Makedonya)
22.00 Partizan (Sırbistan) - Videoton (Macaristan)
22.05 Everton (İngiltere) - Hajduk Split (Hırvatistan)
22.30 Maritimo (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)