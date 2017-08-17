Sneijder'siz Nice, Napoli'ye yenildi
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SNEİJDER'SİZ NİCE, NAPOLİ'YE YENİLDİ

Sneijder'siz Nice, Napoli'ye yenildi

İtalyan ekibi Napoli, ağırladığı Fransız temsilcisi Nice'i 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, gruplara kalacak son 10 takımın belli olacağı play-off turu ilk maçında İtalyan'nın Napoli takımı ile Fransız temsilcisi Nice karşı kaşıya geldi.

İtalyan ekibi Napoli, ağırladığı Fransız temsilcisi Nice'i 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Ev sahibi takımın gollerini 13. dakikada Dries Mertens ile 70. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.

Konuk takım, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Müsabakanın 79. dakikasında Alassane Plea ikinci sarıdan, Vincent Koziello ise direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Nice'te Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder ise 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı

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