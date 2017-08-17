Demirören'den Ceferin'e ziyaret
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DEMİRÖREN'DEN CEFERİN'E ZİYARET

Demirören'den Ceferin'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Demirören, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen görüşmede Demirören ile Ceferin görüş alış verişinde bulundu. Dünya futbolundaki gelişmeler, özellikle yaz döneminde futbolda yaşanan transferler, kulüp lisans sistemi, Türk takımlarının Avrupa'daki son durumu ve güncel konuların gündeme geldiği görüşme, karşılıklı başarı ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

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