BAŞAKŞEHİR-SEVİLLA MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk eden Medipol Başakşehir'de, sakatlığı geçen Emre Belözoğlu ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen deneyimli futbolcuyu, ilk 11'de sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, 3. ön eleme turunda Club Brugge ile oynadığı maçlardaki aynı 11'iyle karşılaşmaya başladı.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.

Mert Günok, Alparslan Erdem, Da Costa, Gökhan İnler, Cikalleshi, Kerim Frei ve Napoleoni yedek kulübesinde yer alırken, yeni transferlerden Mevlüt Erdinç ve Tunay Torun maç kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz ile takıma dönme süreci devam eden Mehmet Batdal da kadroda yer almadı.

- Adebayor ve Clichy 10 sene sonra birlikte Sevilla'ya karşı

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncuları Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, 10 sene sonra Sevilla'ya karşı bir kez daha sahaya çıktı.

2007-2008 sezonunda Arsenal forması giyen iki futbolcu, Şampiyonlar Ligi grup maçında İngiliz ekibinin 3-0 kazandığı maçta görev almıştı.

Adebayor, 2010-2011 sezonunda da Real Madrid forması ile Kral Kupası'nda Sevilla'ya karşı forma giydi. O maçı, başkent ekibi 2-0 kazanmıştı.

- Mustafa Ceceli'den Medipol Başakşehir'e marş

Medipol Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan maç öncesinde statta, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, turuncu-lacivertli takım için bestelediği yeni marş çalındı.

Kulüp sosyal medya hesaplarından da yeni marşın sözleri yayınladı.

- Berizzo ilk resmi maçında

Sevilla, yeni teknik direktörü Eduardo Berizzo yönetiminde ilk resmi maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.

Jorge Sampaoli ile yollarını ayırdıktan sonra göreve bir başka Arjantinli Berizzo'yu getiren Sevilla, yeni teknik direktörü yönetiminde 7 hazırlık maçı oynadı.

İspanyol ekibi bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

- Sevilla'da Kjaer yedekler arasında

Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de şans bulamadı.

Son iki sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve bu ay başında 12 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle İspanyol kulübüne transfer olan Kjaer, teknik direktör Eduardo Berizzo tarafından yedek oyuncular arasında bekletildi.

- Sevilla'da 3 yeni transfer sahada

İspanyol ekibinde bu sezon kadroya katılan 3 oyuncu ilk 11'de şans buldu.

Teknik direktör Berizzo, yeni transferlerinden Luis Muriel, Ever Banega ve Guido Pizarro'yu ilk 11'de sahaya sürerken, Jesus Navas, Nolito ve Corchia'yı yedek kulübesinde tuttu.

- Taraftarlar ilgi gösterdi

Medipol Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan maça taraftarlar ilgi gösterdi.

Toplam 17 bin 500 bin seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda tribünler büyük ölçüde doldu.

Karşılaşmayı yaklaşık 150 İspanyol taraftar da tribünden takip etti.