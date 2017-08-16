KUPA MAÇLARININ YAYIN İHALESİ SONUÇLANDI

Futbolda Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa'nın yayın ihalesi sonuçlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF tarafından düzenlenen ve 2017-2018, 2018-2019 ile 2019-2020 sezonları Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa müsabakalarının televizyondan yayınlanmasına ilişkin ihalenin sonuçlandığı bildirildi.

İhale komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihaleye, şartnameyi alan yayıncı kuruluşlar arasından tek firmanın katılarak teklif verdiği vurgulanan açıklamada, "Yeni sezonda yeni statüsü ile ihale edilen Türkiye Kupası'nın yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkını Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri AŞ aldı. Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri AŞ, yıllık 10 milyon dolar artı TFF payı artı KDV teklif ederek, yayıncılığını yaptığı organizasyonları önümüzdeki üç sezon boyunca yayınlamaya devam edecek. Ödemelerin yarısı dolar yarısı Türk lirası olarak yapılacak olup yayıncı kuruluş, Türk lirası olarak ödeyeceği kısma yıllık TÜFE ve ÜFE ortalaması oranında zam yapacak." ifadelerine yer verildi.