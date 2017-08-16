Boateng'le yollar ayrıldı
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BOATENG'LE YOLLAR AYRILDI

Boateng'le yollar ayrıldı

 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırdı.

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 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırdı.

Las Palmas Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun ailesine yakın olmak istemesi nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Kanarya Adaları ekibi, mayıs ayında 3 yıllık sözleşme uzattığı Boateng için statta, taraftarlar ve kulüp başkanı Miguel Angel Ramirez'in de katılımıyla bir veda düzenleneceğini kaydetti.

Ganalı futbolcu, geçen sezon Las Palmas ile çıktığı 29 maçta 10 gole imza atmıştı.

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