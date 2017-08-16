İşte Bacca'nın yeni takımı
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İŞTE BACCA'NIN YENİ TAKIMI

İşte Bacca'nın yeni takımı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal, Milan'ın Kolombiyalı forveti Carlos Bacca'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal, Milan'ın Kolombiyalı forveti Carlos Bacca'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bacca'nın ismi Türk kulüpleriyle de anılıyordı.

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