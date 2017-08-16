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RAGBİ LİGİ'NE BAYRAM RÖTARI

Ragbi Ligi'ne bayram rötarı

Erkekler 7'li Ragbi Ligi Finalleri, Kurban Bayramı arifesine denk geldiği için ertelendi.

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Erkekler 7'li Ragbi Ligi Finalleri, Kurban Bayramı arifesine denk geldiği için ertelendi.

Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu, finallerin ertelendiğini internet sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada "27 Ağustos'ta yapılması planlanan Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Ligi finalleri, Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda ertelenmiştir. Yeni tarih ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Erkekler 7'li Ragbi Bölgesel Ligi'nde yapılan müsabakalar sonucunda İstanbul Bölgesi'nden Firuzköy, İstanbul RFK, Trakya ve Koç; Eskişehir Bölgesi'nden de Aqua Rugby, Olympian, ODTÜ ve ANKÜ finallerde yer almaya hak kazanmıştı.

Ragbi finalleri, İstanbul'da Yenibosna Stadı'nda yapılacak.

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