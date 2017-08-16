BADU, TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Bursaspor, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde, Fransız teknik adam, saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.
Le Guen'in, oyuncularından antrenmanlarda ve maçlarda disiplini elden bırakmadan ellerinden gelen gayreti göstermelerini istediği öğrenildi.
Isınma koşularıyla başlayan, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, tam sahada taktik çift kale maçla sona erdi.
Bu arada, Medipol Başakşehir maçında sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu kemiğinde ödem tespit edilen yeni transfer Badu takımdan ayrı çalışırken, kalçasındaki sakatlığı süren Deniz Yılmaz'ın tedavisine devam edildi.