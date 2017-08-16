Trabzonspor taraftarı Kadıköy'e gidemeyecek
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TRABZONSPOR TARAFTARI KADIKÖY'E GİDEMEYECEK

Trabzonspor taraftarı Kadıköy'e gidemeyecek

Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde bordo-mavili taraftarların tribüne alınmaması kararı çıktı.

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Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde bordo-mavili taraftarların tribüne alınmaması kararı çıktı.

Müsabaka öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı İstanbul Valiliği'nde yetkililer tarafından gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda her iki kulübün de mutabakatıyla Trabzonspor taraftarlarının maça alınmaması kararı çıktığı bildirildi.

Öte yandan karşılaşmada 1380 polisin yanı sıra 950 özel güvenliğin görev yapacağı ifade edildi.
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