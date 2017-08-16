"GELEN TEKLİFLERİ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİM"

Çaykur Rizesporlu kaleci Gökhan Akkan, sezon başında kendisine gelen teklifleri kulübün koyduğu hedefler doğrultusunda hiç düşünmeden geri çevirdiğini söyledi.

Geçen sezon Süper Lig'in son 9 haftasında yeşil-mavili ekibin kalesini koruyan Gökhan, bu maçlarda takımının aldığı 5 galibiyet, bir beraberlikle topladığı 16 puanda önemli pay sahibi oldu. Oynadığı dokuz haftada kalesinde 10 gol gören Gökhan, sezon başında Süper Lig ekiplerinden teklifler gelmesine rağmen Rize'de kalmayı tercih etti.

Genç kaleci, TFF 1. Lig'in ilk haftasında 4-1 kazandıkları Manisaspor maçında bir penaltı kurtarma başarısı gösterdi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Gökhan, sezona iyi bir başlangıç yaptıkları için moralli olduklarını söyledi.

Çok iyi çalıştıklarını ifade eden 22 yaşındaki file bekçisi, "Bunun karşılığını almak için mücadele edeceğiz. Hikmet hocam bana şans verdiği zaman kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hem kendim hem takım için iyi şeyler yapmak istiyorum. İnşallah bu iyi başlangıcı devam ettirip sezon sonunda gülen taraf biz olacağız." dedi.

Gökhan, Ümit Milli Takım'da zaman zaman forma bulduğunu, yaşı dolduğu için bu sezon görev alamayacağını kaydederek, "Orada olmam beni ayrıca motive ediyordu. Milli takımda iyi dönemlerim, ligde de motive olmamı sağlıyordu. İnşallah bu sezon da A Milli Takım'a gitmem nasip olur. Zor olduğunu biliyorum ama burada göstereceğim performans çok önemli." diye konuştu.

Sezon başında birçok takım arkadaşına ve kendisine teklifler geldiğini aktaran Gökhan, şunları kaydetti:

"Çok ciddi teklifler aldım ama hiçbiriyle ilgilenmedim. Düştüğümüz andan itibaren tekrar çıkacağımıza dair bir hedef koymuştuk. Bu hedef doğrultusunda gelen hiçbir teklifi değerlendirmedim. Gelen teklifleri düşünmeden reddettim. Eski başkanımız Metin Kalkavan ve Hikmet hocamın tavrı, görevine devam etmesi, tekrar çıkmayı hedeflememiz benim için büyük bir etkendi. Onun için hiçbir teklifi düşünmedim. Bu sezon kenetlendik. İyi başlangıcı sürdürüp gülen taraf olmak için çalışacağız."